Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров
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Находясь с рабочим визитом в Калифорнии президент Зеленский встретится с главой Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром у президента Украины встреча с СЕО "Apple" Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно - встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины", - говорится в сообщении.
Также президент ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.