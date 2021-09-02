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Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии". ВИДЕО

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели очень откровенный разговор по актуальным вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.

"Безусловно, Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины, но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у Соединенных Штатов, они их также очень четко задавали. И я этим очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран", - сказал Кулеба.

По его словам, идеи которые президенты обсудили, взяты в работу. "Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом", - пояснил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что у Байдена и Зеленского состоялся также "очень предметный разговор по "Северному потоку 2" и о тех рисках, которые несет отсутствие решительности и жесткости относительно России со стороны наших партнеров".

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Кулеба отметил, что Соединенные Штаты являются не просто стратегическим партнером Украины, а партнером по безопасности номер один для Украины. "Именно потому тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов. По графику встреча должна была длиться один час, это включительно с тет-а-тет. Затянулся тет-а-тет и затянулась очень сильно сама встреча. Президенты говорили 2 часа 10 минут, и это был очень четкий разговор о безопасности Украины", - добавил он.

Глава МИД указал, что Байден и Зеленский, в частности, обсудили НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины, "Северный поток 2".

Кулеба отметил, что, по его мнению, впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной.

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