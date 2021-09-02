Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки

В среду член комитета Сената по международным отношениям Тед Круз, сенатор от штата Техас, опубликовал заявление, посвященное встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Сообщения о встрече президента Байдена и президента Зеленского обескураживают. Администрация Байдена-Харрис по-прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода "Северный поток-2", - заявил заканодатель. - Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта".

Сенатор-республиканец подчеркнул, что "Северный поток-2" будет "напрямую и серьезно" угрожать национальной безопасности союзников США и подорвет безопасность американцев. Круз добавил, что Соединенные Штаты "не должны отдавать наших союзников нашим противникам".

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"Вместо этого сегодня президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их - и, в конечном итоге, нашей - национальной безопасности".