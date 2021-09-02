В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление

В России отреагировали на переговоры лидеров США и Украины. У президента РФ Владимира Путина назвали их "дружбой против России".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирмирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на "РИА Новости".

В Кремле вновь говорят о некой антироссийской риторике.

"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", - заявил он.

Песков также возмутился позицией Вашингтона относительно того, что газопровод "Северный поток - 2" представляет угрозу энергетической безопасности Европы. "Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - уверяет Песков.

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