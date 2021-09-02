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Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые

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Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые
Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что вакцинация вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Речь идет о лицах, которые прошли полный курс прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию, госпитализации среди полностью иммунизированных уменьшаются на 73%, а вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть - 31%.

Указано, что ученые проанализировали данные более 2 млн человек, которые проходили тест на COVID в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года.

Так, около 6 030 человек получили положительный тест после 14 дней после первой вакцинации. В то время как 2 370 сообщили о положительном результате не менее чем через семь дней после второй дозы.

Исследование показало, что наиболее распространенные симптомы, такие как потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость, переносились вакцинированными легче.

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Ученые также утверждают, что у полностью иммунизированных людей вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.

В частности, кашель был единственным симптомом, более распространенным у тех, кто получил первую дозу вакцины, по сравнению с теми, кто ее вообще не получал.

Кроме этого исследование показало, что люди от 60 лет, получившие обе дозы вакцины, обычно не имели никаких симптомов, чем те, кому не вводили инъекции.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Ага
    Значит вакцина защищает - в пролёте
    Вакцинированные не заражают - в пролёте
    Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
    Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
  • Підлога Маккартні
    А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
  • Підлога Маккартні
    Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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