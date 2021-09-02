Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность страны развивать успешно созданную антикоррупционную инфраструктуру, в том числе, путем проведения прозрачных конкурсов на должности руководителей САП и НАБУ. Кроме этого, речь также идет о готовности к проведению реформы СБУ.