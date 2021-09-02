Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление
Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, опубликованном по итогам их встречи в Белом доме 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Подписав заявление, Зеленский согласился с необходимостью следующих шагов:
- немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками;
- принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро;
- обеспечение прозрачного и надежного процесса избрания нового директора НАБУ;
- реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочивания и четкого определения полномочий, а также усиления правил, защищающих права человека и обеспечивают эффективный общественный контроль.
В то же время США подтвердили готовность поддерживать реформы в Украине, в том числе с помощью совещательных программ.