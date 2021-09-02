Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца

Огромный комплекс, в котором разместят Минобороны, Генштаб, командование всех родов войск, будет построен в Анкаре к 100-летию со дня основания Турецкой Республики в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Укринформ" со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

"Благодаря проекту "Полумесяц и Звезда" мы объединяем наше Министерство национальной обороны, Генеральный штаб и Командование всех видов вооруженных сил под одной крышей", - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что здание командования Сухопутных войск было построено в 1937 году, общие здания ВМС и ВВС - в 1960-м, а в 1985-м ВВС перешли в отдельное здание.

По его словам, эти здания не соответствуют нынешним требованиям и ситуации, полностью не обеспечивают потребности, в частности, в вопросах кибербезопасности и киберзащиты.



фото: @SelimKoru

Новый комплекс, построенный в столице Турции Анкаре, будет оборудован по последнему слову техники. Также он будет отвечать современным требованиям экологичности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном

Здание в форме звезды будет входом в комплекс, а под крышей здания в форме полумесяца будут конференц-залы разной вместимости. Вокруг построят другие здания. В целом в рамках проекта будет построено 890 тысяч квадратных метров закрытых площадей на участке площадью примерно 12,6 млн квадратных метров. В центре комплекса будет место для торжеств площадью 23 тысячи квадратных метров. Комплекс будет вмещать 15 тысяч человек.