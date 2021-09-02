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Глава Пентагона Остин не хотел встретиться с Тараном, министр смог попасть в Пентагон только с Зеленским, - Береза

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Глава Пентагона Остин не хотел встретиться с Тараном, министр смог попасть в Пентагон только с Зеленским, - Береза
В Верховной Раде понимают, что министра обороны Андрея Тарана нужно увольнять, но пока не знают, на кого именно.

Как говорится в материале Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

"В последние дни сессии лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил журналистам, что Тарана не уволили только из-за перспективы поездки президента в Вашингтон. Но в среду бывший депутат Борислав Береза пишет, что министр обороны США не хотел встречаться с Тараном, и он смог попасть в Пентагон только с президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

"Сейчас нам пригодился бы такой министр как Загороднюк. Совсем не понимаю, зачем его было снимать тогда", - отметил собеседник в "Слуге народа".

"Все понимают, что Тарана нужно менять, но неясно на кого. То, что Верещук всем рассказывает о себе, не значит, что будет она", - добавляет другой депутат.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    "Не хотел встречаться с Тараном"? Я думаю, что и Байден не горел желанием с клоуном встречаться. Но т.к. они выклянчивали эту встречу ... Просто из уважения к Украине как стране и украинскому народу согласились.
  • Герхард
    Послать нах ЗЕ не позволяет протокол. А ЗЕ всегда с прицепом.
  • Иван Петрович Сидоров
    Остин не хотел встретиться с Тараном.-Брезгует предателем.Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене .- СНБО.13 июля 2015
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