Глава Пентагона Остин не хотел встретиться с Тараном, министр смог попасть в Пентагон только с Зеленским, - Береза

В Верховной Раде понимают, что министра обороны Андрея Тарана нужно увольнять, но пока не знают, на кого именно.

Как говорится в материале Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

"В последние дни сессии лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил журналистам, что Тарана не уволили только из-за перспективы поездки президента в Вашингтон. Но в среду бывший депутат Борислав Береза пишет, что министр обороны США не хотел встречаться с Тараном, и он смог попасть в Пентагон только с президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

"Сейчас нам пригодился бы такой министр как Загороднюк. Совсем не понимаю, зачем его было снимать тогда", - отметил собеседник в "Слуге народа".

"Все понимают, что Тарана нужно менять, но неясно на кого. То, что Верещук всем рассказывает о себе, не значит, что будет она", - добавляет другой депутат.

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