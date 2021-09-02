Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко

У президента Украины Владимира Зеленского есть две недели на решение вопроса с конкурсом по избранию главы САП.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В США господина Зеленского быстро заставили признать наличие саботажа в конкурсе по избранию нового руководителя САП. В результате он, как глава государства, публично обязался обеспечить "... немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками", - комментирует Шевченко текст совместного заявления Зеленского и Байдена.

По его словам, причина саботажа заключается в том, что на последний этап конкурса прошли только два кандидата:

1. Детектив НАБУ Александр Клименко (это, кстати, именно тот детектив, который вел дело Татарова. - Шевч.).

2. Прокурор ГПУ Андрей Синюк (это, кстати, именно тот прокурор, который сейчас пытается посадить меня на 8 лет в тюрьму по делу, которое он сфабриковал вместе с СБУ. - Шевч.).

"Но Клименко набрал больше баллов, чем Синюк, и поэтому именно он должен стать новым руководителем САП. Чтобы это предотвратить, подконтрольные Татарову и Портнову члены комиссии начали саботировать конкурс. Однако, как оказалось, Байден прекрасно осведомлен об этих действиях коррумпированной шоблы и теперь у Вас, господин Владимир Зеленский, есть две недели на решение вопроса - посмотрим, способны ли Вы еще действовать в интересах Украины или уже окончательно стали неотъемлемой частью коррумпированной системы", - резюмировал Шевченко.

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