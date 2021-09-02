"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик

Нардепы "СН" Орест Саламаха и Александр Трухин планируют защищать кандидатские диссертации в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Защита назначена на одно и тоже время, и даже темы диссертаций у них перекликаются.

Об этом заявил журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Аспиранты-близнецы в "Слуге народа": Трухин и Саламаха. Вот вчера я написал, что нардеп Александр "Стрейзанд" Трухин собирается защищать кандидатскую диссертацию в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Ну, типа просто интересный факт. Но теперь - еще один интересный факт: в то же время в том же вузе в Днепре планирует защищать диссертацию еще один "слуга" - Орест Саламаха. И даже темы диссертаций у них перекликаются. У Трухина: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження", - отметил он.

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"Оба, как видим, сделали историко-правовое исследование украинских губерний в составе Российской империи. Только Трухин исследовал благотворительную деятельность, а Саламаха - предпринимательскую. Работы такие смежные, что даже один из оппонентов у Трухина и Саламахи - совместный: Василий Россихин. Если не верить в чистоту украинской науки и добродетель народных депутатов, можно было бы даже предположить, что реальный автор у исследований - один и тот же. И что защита договорена пакетом. Но мы не можем презумировать коррумпированность науки и нардепов, правда? Поэтому просто можем поразмышлять над еще одним интересным моментом. Вот чего Трухин защищается в ментовском вузе в Днепре - это еще можно понять. Днепр - это почти его родной город. А вот почему в Днепре защищается львовянин Саламаха - это уже интрига, нет? Впрочем, зачем эти вопросы? Стоит просто порадоваться и за украинскую науку, и за партию "Слуга народа". Нардепы мало того, что исследуют и делают научный вклад, так еще и работают не каждый в своем отдельном направлении, а объединяют свои умы на общих направлениях исследований", - резюмирует Мокрик.



