Россия в Черном море угрожает трем странам, через аншлюс Беларуси - еще пяти, - Резников

Позиция стран НАТО "не провоцировать Россию" не работает.

Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море судоходство под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария, Румыния. Аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, напрямую влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. Это в ваших интересах - помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - подчеркнул министр.

По его словам, позиция многих европейских стран, в частности стран НАТО, - do not provoke Russia - не работает.

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