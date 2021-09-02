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У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

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У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Знаю, что многие из вас интересуются "Северным потоком". Могу сказать только одно: очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и по тем рискам, которые несет отсутствие решительности и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.

Отдельно Кулеба напомнил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии". ВИДЕО

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    А по "Денежному потоку - 1" от Игоря Валерьевича и "Денежному потоку - 2" от Рината Леонидовича был разговор !?
  • юрий П cf937564
    я вчера своей внучке объяснил,что будет,если запустят СП-2...очень мы с ней предметно поговорили.
  • Иван Петрович Сидоров
    У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор .- А ведь Зеленский ещё не предъявил Байдену свой главный козырь-игру на рояле без рук.
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