У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Знаю, что многие из вас интересуются "Северным потоком". Могу сказать только одно: очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и по тем рискам, которые несет отсутствие решительности и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.
Отдельно Кулеба напомнил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".