Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно"

Готовность США оказать военную помощь властям Украины "может негативно сказаться на конфликте на Донбассе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы также обратили внимание по планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно", - сказал он.

При этом Песков заявил, что в Москве не услышали и не увидели ни одного слова со стороны Вашингтона касательно выполнения Минских соглашений. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера выразил сожаление в связи с тем, что США и Украина собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния РФ.

Кроме того, по словам Пескова, в Кремле обратили внимание "на потенциальную готовность Соединенных Штатов приветствовать евроатлантические устремления Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - добавил он.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена прошли в среду, 1 сентября, в Овальном кабинете Белого дома. Встреча лидеров продлилась более двух часов.