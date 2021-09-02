Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м?

Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили возмущен кадровыми назначениями в Одесской области.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это п-ец! У меня другого комментария нет… Напрасно кто-то думает, что одесситы простят кому-либо, что их слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Этого Муратова мы в 2015 году уволили из Обладминистрации, но он снова там. Активно возвращают и интегрируют всякий неликвид. Разве за это голосовали люди в 2019-м?" - прокомментировал Саакашвили новость о том, что замглавы Одесской ОГА Олег Муратов представил коллективу нового главу Госпродпотребслужбы Одесчины скандального экс-таможенника Пудрика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский



