Новости

Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк

1 32832
Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк
Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в i полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов – уже традиционно подчеркнуло ее статус – лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... Это (металлургия. – Ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество, сотни тысяч рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточняет политолог Николай Давидюк.

Такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А главное, акцентируют эксперты, Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами. Поскольку, как сообщается, только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским металлургам придется инвестировать дополнительную прибыль в развитие производства

Топ комментарии

  • Boris D a123de4e
    Та вы заколебали со своим олигархами-попрошайками!
  • Cтарий Кінь
    Не більше ніж рекламна байка для отримання преференцій.
    Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
  • IN UA 7395a7cc
    Экперты говорите как есть.
    Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
    Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости