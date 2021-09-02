Российский холдинг "Колмар" перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко

Промышленный холдинг "Колмар" перевез две тысячи шахтеров и их семей из Донбасса в Якутию.

Об этом сообщил глава концерна Артем Левин, выступая на сессии "Вызовы и перспективы российского труда", пишет блогер Кирилл Данильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет. Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица? Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.

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