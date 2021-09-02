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Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

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Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможность встречи, но по линии администраций далеки от того, чтобы согласовать ее.

В то же время, Песко добавил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока есть проблемы с определением круга вопросов.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Готуйтесь до потопу, або маасква згорить вщент.
  • Welt Schmerz
    Не треба, Зюзяндрій. Краще не треба.
    Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
  • Иван Петрович Сидоров
    Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Монике дозволена только одна, общая, тема. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для Зеленского
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