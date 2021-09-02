Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможность встречи, но по линии администраций далеки от того, чтобы согласовать ее.

В то же время, Песко добавил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока есть проблемы с определением круга вопросов.

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