Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт
Об этом в комментарии УН заявил, Александр Ситухо председатель совета директоров Ассоциации защиты активов.
Для примера Александр Ситухо привел ситуацию в АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО". Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство №42020221280000211 в отношении должностных лиц этого акционерного общества, 65% акций которого принадлежит государству. Руководящие сотрудники энергокомпании в сговоре с должностными лицами предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области и Харькова, вмешались в работу приборов учета электроэнергии и настроили их таким образом, что учет потребленной электроэнергии считает лишь 10\20\30% от общего объема потребления. В год потери государства только по этому делу оцениваются около 1 млн долларов США.
"Схема очень простая. Приходят к руководителю предприятия, которое потребляет, например, 10 тысяч кВт, и интересуются, хочет ли он платить меньше за электроэнергию. Кто же не хочет? На сколько меньше? Возможности менеджеров Харьковоблэнерого позволяли дистанционно вмешиваться в работу приборов учета и уменьшать показатели потребления условно до 1 тысячи кВт. Разница - 9 тысяч кВт в месяц. Если руководитель предприятия соглашался на такую незаконную схему, то он должен был платить половину стоимости "экономленной" электроэнергии в карман сотрудникам энергокомпании. Как списать фактически поставленную электроэнергию? Находили заброшенные дома, просто случайных потребителей, которым "рисовали" баснословные долги. Эта схема является наиболее циничной и возмутительной не только из-за финансовых потерь государства, но и потому, что ее реализация приводит к существенному преувеличению показателя "долгов населения", которых в значительной степени не существует", - заявил Ситухо.
По словам эксперта, официальные данные по долгам населения за услуги ЖКХ из года в год только увеличиваются. За потребленную электроэнергию с начала 2021 года они выросли почти на миллиард гривен - до 7,06 млрд грн на 30.06.2021. Отчасти это можно объяснить повышением тарифов, но большую роль в этом могут играть именно коррупционные схемы.
Как сообщалось ранее, компания Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефициаром которой является Вадим Новинский, просит Офис генерального прокуратура безотлагательно рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на прекращение хищения средств и активов АО "Харьковоблэнерго". В частности, путем обеспечения надлежащего предварительного расследования и процессуального руководства в многочисленных уголовных производствах, зарегистрированных по фактам противоправных действий должностных лиц и работников в энергокомпании.
В обращении уполномоченный представитель Smart Holding отметил, что предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности облэнерго показал, что в последние годы АО "Харьковоблэнерго", по сравнению с сопоставимыми или даже меньше по размеру активов и объему деятельности енергокомпаниями, стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли. Если до 2015 года чистая прибыль от деятельности "Харьковоблэнерго" стабильно составляла 30–35 млн гривен, то в последующие годы этот показатель не превышал 3–5 млн гривен. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составил 529,5 млн гривен, ДТЭК "Днепровские электросети" - 346,4 млн гривен, "Полтаваоблэнерго" - 264,1 млн гривен, "Николаевоблэнерго" - 286,7 млн гривен.
Очевидно, говорится в обращении, что крайне низкие финансовые показатели работы АО "Харьковоблэнерго" создаются искусственно, активы и прибыль предприятия разворовываются, что приводит к потере дивидендов акционерами, прежде всего - государством, а также к недополучению огромных сумм налогов. Руководство АО не только не создает препятствий хищениям средств и существованию многочисленных коррупционных схем, но и достоверно принимает непосредственное участие в преступной деятельности.