Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине страна оказалась на грани выхода из "зеленой" зоны. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения.

Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что два дня подряд не выполняется условие "зеленого" уровня эпидемической опасности - коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.

"В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", - говорится в прогнозе.

Текущая ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти - каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, на 14% заняты койки "с кислородом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн. ИНФОГРАФИКА

Суточная смертность в Украине также перешла к росту и среднем составляет 38 случаев - рост почти на половину по сравнению с прошлой неделей.

Черновицкая область продолжает быть антилидером с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания. И уже в 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%.