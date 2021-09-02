С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП
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На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября 2021 были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Гаврилюка Владимира Кузьмича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Огурецкого Василия Петровича - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Босюка Валерия Андреевича - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
- Вус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Короя Виктора Дмитриевича - с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.
Всего с начала 2021 по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволились 110 судей.