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С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП

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С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП
На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября 2021 были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Гаврилюка Владимира Кузьмича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Огурецкого Василия Петровича - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Босюка Валерия Андреевича - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
- Вус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Короя Виктора Дмитриевича - с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.

Всего с начала 2021 по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволились 110 судей.

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Топ комментарии

  • Фродо Странник
    Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
  • Nikos KGB
    там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
  • Максим Максимович b5166c8f
    Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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