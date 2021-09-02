Пострадавший от "слуги народа" Трухина рассказал о ДТП: "Я ехал 80, он, наверное, 120 ехал". ВИДЕО

Журналисты пообщались с пострадавшим в ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп "СН" Александр Трухин.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин", - пишет издание.

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В обнародованном видео мужчина по имени Валентин говорит: "Слышу удар сзади. Я его не вижу, но слышу. Скрежет металла и удар у меня сзади. Ну я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал".

Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.