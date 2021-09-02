Новости • Скандалы в Слуге народа, Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина

Пострадавший от "слуги народа" Трухина рассказал о ДТП: "Я ехал 80, он, наверное, 120 ехал". ВИДЕО

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Журналисты пообщались с пострадавшим в ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп "СН" Александр Трухин.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин", - пишет издание.

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В обнародованном видео мужчина по имени Валентин говорит: "Слышу удар сзади. Я его не вижу, но слышу. Скрежет металла и удар у меня сзади. Ну я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал".

Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

Топ комментарии

  • belge
    Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

    Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
  • Підлога Маккартні
    соглашение о неразглашении на время следствия

    Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
  • Leshek
    Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
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