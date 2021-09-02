ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла. ФОТОрепортаж

На Ривненщине правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП с участием полицейских, которое произошло 1 сентября около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" близ города Дубно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Opel Combo" - 39-летний житель Дубно - заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Opel", 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя "Opel" с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Водитель грузовика - 47-летний житель Закарпатской области в результате ДТП не пострадал.

Все обстоятельства смертельной ДТП устанавливают следователи территориального управления ГБР в Ривненской области.

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Кроме того, в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области по данному факту проводится служебное расследование. А приказом руководителя главка Алексея Камышанского начальник районного отдела полиции в Дубно в настоящее время отстранен от исполнения должностных обязанностей.





