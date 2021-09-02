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Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса

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Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса
Власть затягивает судебный процесс по делу против бывшего заместителя, нынешнего советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В деле говорится, что Антон Геращенко сразу после событий на Банковой, когда был разрисован Офис Президента, прокомментировал, что заказчиком этой акции был Петр Порошенко, потому что он заинтересован в провокациях и так далее. То есть исковое заявление ставит конкретный простой вопрос: Геращенко имеет какие-то доказательства своих слов, или он отказывается от своих слов? Или оно вырвано из контекста, или его не так поняли? Мы на все это ответа не услышали", - заявил адвокат пятого президента Илья Новиков.

Он сообщил, что суд перенес заседание на 1 ноября и прогнозирует, что процесс будут затягивать и дальше: "Каждый адвокат это знает, что можно оттягивать решение суда, но оно в конце концов произойдет. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что наши оппоненты прибегли к такой тактике. Это даже ожидаемо".

По словам адвоката Игоря Голованя, заседание перенесли, потому что отправленные на адрес МВД документы Геращенко якобы не получил, и теперь суд будет выяснять его домашний адрес.

Читайте: Офис Зеленского трое суток не реагирует на дерзкое нападение на Порошенко, что подтверждает нашу версию о политическом заказе, - адвокат Новиков

Это дело является показательным - отмечает нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

"Очевидно, что решение в этом суде должно быть однозначное - это признание лжи, которую озвучил господин Антон Геращенко, извинения со стороны господина Антона Геращенко. Он прекрасно это понимает, и именно поэтому очевидно пытается оттянуть этот момент. Обе эти ситуации - быстрая реакция на события на Банковой и отсутствие реакции на события 24 августа свидетельствуют о совершенно политической предвзятости этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подал иск против МВД за клевету.

Также читайте: Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

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Топ комментарии

  • oleg1966
    ЗЕботы фассс!!!! Жрать подано, опущенные
  • wsewolod паталаха
    Хоть поверьте,
    Хоть проверьте,
    Я зашел в Печерский суд.
    С королем седым судился
    Хитроглазый злобный шут.
    "Виноват, - кричали хором -
    Наш король" со всех углов
    Сорок восемь прокуроров
    И тринадцать «следаков!
    Припев:
    Па-да бу-да па бу-да бу-да,
    Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
    Па-да бу-да бу-да бу-да.
    На галдеж толпа сбежалась,
    Заблокировала суд,
    С обвинений так «наржалась» -
    Стал зеленым злобный шут.
    Услыхав в финале споров
    Приговор, что нет вины,
    Сорок восемь прокуроров
    Вмиг наделали в штаны.
    Припев.
    Слал король толпе приветы.
    Шут крутился, как волчок.
    Изо рта в его штиблеты
    Выпал дымный «косячок»…
    А когда штаны пылали,
    Заорал, метаясь, шут,
    Короля чтоб притаскали
    Через месяц снова в суд!
    Припев.
    Хоть поверьте,
    Хоть проверьте,
    Изменились времена
    И шуты за все в ответе -
    Власть над краем им дана.
    «Хоть поржем», «Не будет хуже»
    Людям бедность принесли.
    Коль шуты садятся в лужи,
    Край спасают короли!
    Припев.
  • Oljik
    Антоха вже пристроївся у новий хлів, тепер його будуть відмазувати як і інших алкашів, наріків і державних зрадників.
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