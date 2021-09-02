Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.

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