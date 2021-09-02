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Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

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Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры
Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам  Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.

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Топ комментарии

  • Pacersoft Assa
    Письков, а ты разве не знал, что НАТО и ракетная база в 5 минутах подлетного времени от масквы шла в пакете с Крымом?
  • виталий пшеничко
    Контрмеры? На ***** солью потрусиш , гнида.
  • Підлога Маккартні
    Я чуствую с зебилами у руля скорее расися вступит в НАТА, чем мы...
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