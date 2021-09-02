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Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

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Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
Российская Федерация не будет поддерживать продление миссии ОБСЕ на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе", - написал он.

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Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом. 

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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