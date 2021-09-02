Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях

Фармкомпания Pfizer и заявила о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Pfizer заявила, что в ее последнем исследовании на средней и поздней стадии будут участвовать 1140 негоспитализированных взрослых с диагнозом коронавирусная инфекция, которые не подвержены риску тяжелого заболевания. Пациенты, участвующие в испытании, получат таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкую дозу ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.

Препарат Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование