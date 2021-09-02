Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях
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Фармкомпания Pfizer и заявила о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Pfizer заявила, что в ее последнем исследовании на средней и поздней стадии будут участвовать 1140 негоспитализированных взрослых с диагнозом коронавирусная инфекция, которые не подвержены риску тяжелого заболевания. Пациенты, участвующие в испытании, получат таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкую дозу ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
Препарат Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.