Импорт угля из Польши в сентябре возрастет в 2,5 раза, - "ДТЭК Энерго"

В сентябре объем поставок импортного угля из Польши на ТЭС "ДТЭК Энерго" возрастет в 2,5 раза.



Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Кроме приоритетной добычи украинского угля, на сегодня компанией было импортировано более 30 тыс. т польского угля. Всего в сентябре ожидается поставка 80 тыс. т топлива из соседней страны. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе "ДТЭК Энерго" и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т энергетического угля и дополнительные 20 тыс. т - в рамках договоренностей с другим поставщиком ", - сообщили в компании.

Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из США и Казахстана.

С начала августа запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличились более чем на 6% или на 33 тыс. т, отметили в компании.

"Если на 1 августа их было почти 521 тыс. т, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. т. По состоянию на 2 сентября запасы угля на складах ТЭС" ДТЭК Энерго "уже превысили 600 тыс. т угля", - добавили в компании.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.