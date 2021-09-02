Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба

Вчера, 1 сентября, в ходе двусторонней встречи с участием делегаций президент США Джо Байден отметил успешное проведение "Крымской платформы".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за существенной разницы во времени (-3 часа от Вашингтона) проснулся в Сан-Франциско в 5.40 утра. И первая мысль спросонья была о том, что вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: - Поздравляю с успешным проведением саммита "Крымской платформы!", - отметил Кулеба.

Кроме этого Кулеба отметил, что президент Зеленский поднимал тему Крыма на всех встречах в Вашингтоне.

"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития "Крымской платформы", - добавил он.

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