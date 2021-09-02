"Дом монстр" на Подоле не введут в эксплуатацию: Суд восстановил запрет

Суд отменил постановление, которым ранее разрешили ввести в эксплуатацию "Дом монстр" на столичном Подоле.

Об этом в Facebook сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которой ранее позволили ввести в эксплуатацию здание.

"Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Обеспечения иска заключались в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта относительно "Дома монстра" или отдельных его помещений.

"Таким образом, суд, вынесший решение и вправе его отменять, а в таком случае право остается за Хозяйственным судом Киева", - подытожила депутат.

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