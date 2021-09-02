Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times

Правительства стран ЕС начинают видеть сходство политики Байдена с эпохой Трампа.

Американский президент Джо Байден вряд ли потеряет поддержку большой части американцев из-за того, что ЕС возобновил ограничения на въезд из США. Но это плохой знак, пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Этот шаг ЕС касался как нежелания Байдена соответствовать тому, что Европа была открыта для американских путешественников этим летом, так и росту случаев штамма Дельта в США.

Байден не отвечал на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель и других европейских лидеров об отмене запрета на въезд из ЕС, ведь это означало бы очередную битву с американскими антивакцинаторами. Это много говорит о разрыве с США с Европой.

Возможно, подобные решения стали напоминать Европе о предшественнике Байдена Дональде Трампе. На стилистическом уровне разница между Байденом и Трампом велика. Байден прислушивается к специалистам и обычно говорит правильные вещи. Сложно представить, как Байден отказывается фотографироваться с иностранным лидером. Но быть умеренным президентом - это не то же самое, что быть хорошим союзником. Все чаще европейцы начинают видеть сходство между Байденом и Трампом.

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Байден часто прислушивается к мнению европейских лидеров. Часть политиков ЕС жаловалась на то, что Байден вывел американские войска из Афганистана.

Но во многих случаях, критика со стороны стран Европы звучала противоречиво. Например, Франция вывела свои силы из Афганистана еще в 2014 году. Однако Афганистан был одной из областей, где Байден придерживался сценария Трампа. Страны, которые все еще присутствовали в Афганистане, критиковали отсутствие общих консультаций. Это не первый случай, когда Байден "удивляет" Европу.

В мае президент США объявил, что будет просить о приостановлении действия мировых патентов на вакцины. Этот шаг был смелым и неожиданным. Но он почти не имел шансов на реализацию.

Вывод таков: Байден пытался показать "левосторонней Америке" то, что он берет на себя фармацевтическую отрасль. Но его чиновники не проводили никакой подготовки с правительствами ЕС, ни дальнейших действий, чтобы дать инициативе реальный шанс.

Большой вопрос заключается в том, действительно ли Байдена нужна Европа. Его три заявленные приоритеты - борьба с пандемией, изменение климата и Китай. Трансатлантическая пропасть относительно того, как вести себя с Китаем - одна ключевых проблем для Байдена в отношениях с ЕС. США и их европейские союзники еще не сформировали убедительного общего фронта по Китаю.

Торговая сторона Европы, в частности Германия, находится примерно в том положении, в котором был бизнес Америки еще несколько лет назад - экономике ЕС нужен доступ к рынку Китая. Европейская поддержка "разъединения" с Китаем низкая, кроме как в узких сферах технологий.

Большинство американских союзников торгуют с Китаем гораздо больше, чем с США. Америка Байдена так же не слишком поддерживает активное заключение торговых сделок, как и было во времена Трампа, и вряд ли это изменится.

Важнейшим приоритетом Байдена является принятие законопроектов о внутренних расходах и победа на промежуточных выборах в следующем году. Заключение экономических соглашений с другими странами может иметь негативные последствия внутри страны.

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Также, вероятно, не будет больших климатических инициатив. Администрация Байдена предлагает большой запас инвестиций в чистую энергетику, содержащихся в законопроекте о бюджете. Но это не предусматривает налога на углерод и бензин. Это нарушило бы обещание Байдена не повышать налоги для среднего класса.

Как следствие, саммит по вопросам изменения климата COP26, который состоится в ноябре, рискует стать "аварией". Британское правительство рекламирует обещания частного сектора. Байден рассказывает о борьбе против глобального потепления, но существенные реальные действия пока отсутствуют. То, что он предложил, не приблизит США к выполнению своей цели сократить выбросы вдвое к 2030 году. Ответственный США по вопросам изменения климата Джон Керри путешествует по миру, призывая страны делать то, что сама Америка может не выполнить.

Кроме того, есть еще пандемия коронавируса. Обе стороны Атлантики не могут остановить "вакцинный апартеид". Это одна из редких вещей, которая отражает сходство Европы и Америки. "Америка вернулась", но трудно сказать, вернулось ли единство Запада, резюмирует издание.