Дело Шеремета: суд 21 сентября проведет выездное заседание для изучения вещественных доказательств
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Судебное разбирательство отложено на 21 сентября. Будем организовывать в этот день выездное судебное заседание. Собираемся здесь, в суде, в 11:00 и будем организовывать прибытие к месту нахождения вещественных доказательств", - сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.
Необходимость проведения выездного судебного заседания связана с тем, что суд по этому делу находится на этапе исследования вещественных доказательств от прокуратуры, а некоторые вещественные доказательства по делу является габаритными, в частности, это кузова автомобилей.
Также во время заседания в четверг, 2 сентября, стороны процесса исследовали ряд вещественных доказательств, изъятых во время проведения обыска у обвиняемых по делу Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.
Отдельно суд исследовал две книги с названиями "Войсковая разведка" и "Разведывательно-поисковые действия", которые были изъяты во время обыска по месту прохождения военной службы еще одной обвиняемой по делу - Яны Дугарь.