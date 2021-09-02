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10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования

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10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования
10 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education - правда, занимают места во второй его половине.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

  • Сумской государственный университет - 501-600 место;

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.

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Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1 600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

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Топ комментарии

  • Atman 9af553dd
    то для рагулів які не здали ЗНО
  • Юрій Ан
    Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
    Это не место, а количество баллов
    Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
  • Valery Greff
    А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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