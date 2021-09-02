10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования
Об этом сообщает Министерство образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:
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Сумской государственный университет - 501-600 место;
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Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;
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Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;
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Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;
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Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;
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Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;
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Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.
Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1 600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.