Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД

МИД Украины считает, что отказ продления миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральным секретарем ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад 2021", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

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