На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко

На Контрактовой площади в столице начала работу выставка "Музей гривни под открытым небом". Она проработает до конца сентября и будет бесплатной.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

"Гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся персонах на нашей денежной единице и еще много интересного", - рассказал руководитель НБУ.

"Вы узнаете о гривне такие факты, о каких даже не догадывались. Еще на выставке есть аудиогид, записанный не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка", - добавляет Кирилл Шевченко.

Выставка посвящена 25-летию гривни. 2 сентября 1996 года стартовала денежная реформа, во время которой была введена в обращение украинская национальная валюта.

НБУ и Министерство образования и науки, по словам Шевченко, инициировали проведение во всех школах тематических уроков ко Дню рождения гривни. А сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учеников начальной, средней и старшей школы. В них идет речь о банкнотах и монетах, истории гривни и денежной реформе 1996 года.

Выставка организована при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и участников финансового рынка.

Недавно Кирилл Шевченко сообщил о старте совместной акции НБУ и фонда помощи онкобольным детям "Таблеточки". Украинцам предлагается перевести на счет фонда эквивалент выведенных из оборота монет номиналом 25 копеек, которые они сдадут в банки-партнеры акции.