Президент Польши Дуда утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Теперь документ отправлен в Сейм, который должен подтвердить решение президента.
Заседание нижней палаты парламента, скорее всего, состоится в понедельник. Депутаты имеют право отклонить президентское постановление, но для этого им нужно большинство. По этому поводу идет политическая борьба.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил во вторник, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств.
"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", - сказал в четверг на пресс-конференции представитель президента Блажей Спихальский.
По его словам, постановление было отправлено для публикации в Законодательном вестнике, после чего вступит в силу, а также спикеру Сейма.