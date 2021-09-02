25-летний украинец Никифоренко умер в Польше после избиения в полиции

Польские СМИ пишут, что полицейские били украинца, душили его, садились на голову и брызгали газом.

Трагедия произошла во Вроцлаве 30 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

25-летний выходец из Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко возвращался вечером на автобусе после встречи с друзьями. Он был пьян и якобы вел себя неадекватно. Водитель остановил автобус и вызвал спасателей, а те вызвали полицию.

Как пишет издание, полицейские во время допроса утверждали, что украинец был очень агрессивным, оказывал физическое сопротивление и кусался. Но при этом в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских.

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По данным Gazeta Wyborcza, в вытрезвителе полицейские и сотрудники учреждения били Никифоренко дубинками, кулаками и ногами, душили на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Это продолжалось около получаса.

После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, его пытались реанимировать сначала полицейские и врач в медучреждении, а потом работники скорой помощи, но все было безуспешно.

Семья Дмитрия утверждает, что он не злоупотреблял алкоголем, и даже когда выпивал - не был агрессивным.

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На время расследование четверо полицейских отстранены от исполнения обязанностей, двое - уволены со службы. Если вина полицейских будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.