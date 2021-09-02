Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть

Количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми.

Об этом сообщает оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО "Укртранснафта", принадлежащая "Нафтогазу", информирует Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания)", - говорится в сообщении.

Flotta Gold будут транспортировать по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Сейчас омпания уже начала прием сырья в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Таким образом, количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми, добавили в пресс-службе.

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Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2021 года "Укртранснафта" протранспортировала 7,1 млн тонн нефти. Это 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.