Новости

США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи

2 02429
США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи
США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины.

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд

Также читайте: Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Super Gut
    45 млн долларов - это месячный бюджет общака депутатов партии зеленского.
  • Олександр Дніпро
    " США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины "

    США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7777
  • Алекс Мышкевич
    Для тебе рошенки як свячена вода для чорта ? 😂
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости