США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи

США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины.

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд

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