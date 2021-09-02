Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром"

Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал Миллер.

"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил он.

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