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Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром"

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Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром"
Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал Миллер.

"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    После того как оба потока заработают - легко.
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