Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее определение суд вынес в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить… продлить меры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31.10 2021 года", - говорится в оглашенном определении суда.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования.

Читайте: Следствие в деле Медведчука по госизмене и покушению на разграбление недр завершено, - Венедиктова. ВИДЕО

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. "Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.