Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о покупке квартиры в том же одесском ЖК, что и у главы БЭБ Вадима Мельника.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"А мы, глупые, приобрели в таком же одесском "Кадорре" приблизительно в то же время квартиру на 65 кв. м в два с лишним раза дороже", - написал Саакашвили.

Ранее журналисты выяснили, что стоимость квартиры, которую победитель конкурса на главу БЭБ Мельник внес в декларацию, в 2 раза меньше рыночной цены.