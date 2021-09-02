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Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

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Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже
Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о покупке квартиры в том же одесском ЖК, что и у главы БЭБ Вадима Мельника.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"А мы, глупые, приобрели в таком же одесском "Кадорре" приблизительно в то же время квартиру на 65 кв. м в два с лишним раза дороже", - написал Саакашвили.

Ранее журналисты выяснили, что стоимость квартиры, которую победитель конкурса на главу БЭБ Мельник внес в декларацию, в 2 раза меньше рыночной цены.

Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже 01

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  • Перехватчик
    Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
  • Ksenia VB
    А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
    Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
  • Nataliia Radchenko
    Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
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