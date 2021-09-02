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Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст

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Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена продемонстрировала поддержку Вашингтоном Киева перед агрессией со стороны РФ.

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил посол США в Украине (в 2003–2006 годах) Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако, продолжалась два часа", – сказал дипломат.

По словам Хербста, обе стороны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США было выделено Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".

"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля такая же важная для нас, как и для Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не станут частью минского формата, - экс-посол в Украине Хербст

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Топ комментарии

  • Мила Нелла 95b75d1f
    Как только Президент прибыл в США -
    пошли наводнения.
    Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
    Прибыл в Оман - умер шейх
    и т д .
    Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
  • Олег Абраменко
    Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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