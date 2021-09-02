Суд отложил заседание по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской в связи с неявкой прокурора

Шевченковский суд Киева отложил судебное заседание по убийству Ирины Ноздровской в связи с неявкой прокурора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

На 2 сентября планировался допрос следователя Главного следственного управления МВД Лидии Лучинской. Однако в суд поступило письмо, что со вчерашнего дня Лучинская находится в отпуске за пределами Киева, поэтому в заседании не появится. Следователь сообщила, что будет доступна только после 21 сентября.

Решение о допросе Лучинской суд принял еще 17 мая, но с тех пор она ни разу не появилась на заседании.

После того, как суд постановил применить принудительный привод, следователь Лучинская указом от 9 июля была отправлена ​​руководством в Житомирскую область на период с 12 по 23 июля исполнять "должностные обязанности, которые являются уважительными". В то же время следователь "во избежание манипуляций" просила допросить ее по видеосвязи с Королевского райсуда Житомира. Пострадавшие решительно против и хотят видеть ее лично в Шевченковском суде. Поэтому суд отказал в видеоконференции и решил, что допросит свидетеля непосредственно.

Также по неизвестным причинам не пришел прокурор Сергей Кривошея. Судья Слободянюк сказал, что с ним пытались связаться, но его телефон выключен и находится вне зоны досягаемости.

На прокурора возложена обязанность обеспечить явку в заседание эксперта Алексея Чечеля. "Я считаю, что непосредственным фальсификатором в этом деле есть эксперт Чечель, который делал ДНК-экспертизу и экспертизу фальшивого пятна крови со стены нашего дома ...", - объяснял в предыдущих заседаниях обвиняемый Юрий Россошанский.

Суд сообщил, что обращался с запросом к руководству полиции Киевской области и одновременным уведомлением председателя Нацполиции о необходимости принятия мер безопасности к дочери убитой - Анастасии Ноздровской. В полиции области суду сообщили, что меры безопасности в отношении девушки сохраняются. Анастасия в заседании не пришла, а ее бабушка сказала судьям, что никакой охраны как не было, так и нет. Поэтому суд будет обращаться в полицию повторно.

Также суд направит письмо к руководству прокуратуры по поводу неявки прокурора и принятия мер, в том числе, дисциплинарного характера.

Суд отложил рассмотрение дела на 8 сентября.

В предыдущем заседании по видеосвязи допросили руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, который лично не смог прийти в заседание. На записях НСРД, которые исследовались судом, слышно, как Небытов общался с задержанным Россошанским, убеждая его признаться в убийстве, обещая более мягкое наказание за убийство в состоянии аффекта. В разговоре с Россошанским Небытов позволял себе негативно высказываться о покойной и ее семье. По словам адвоката, Небытов носил Россошанскому в изолятор сыр, колбасу, витамины.

Но 28 июля этого года перед допросом Небытова в суде Россошанский заявил, что не имеет никаких претензий к Небытову и вообще ко всем полицейским, причастных к этому делу. Также он попросил не вызывать для допроса Лучинского и аннулирует ходатайство своего защитника о его вызове. Суд принял его заявление, но Лучинского все равно будут допрашивать, так как на этом настаивает сторона потерпевших.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения.



