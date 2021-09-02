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Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

6 06018
Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией
Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", - сказал Николенко.

По его словам, одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции. "Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", - заверил спикер МИД.

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Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
  • Mike Redford
    С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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