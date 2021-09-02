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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак
Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России. Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Mike Redford
    Кацапстан будет использовать СП2 против Украины . Это одно из его предназначений - ликвидировать транзит газа через Украину . Только идиот этого не понимает .
  • mrSmith
    Думаю уже завтра, будет заявление Госдепа по этому поводу, с советом дерьмаку не ляпать всякую херню.
  • (unknown) 1f025c70
    Как же не люблю эту продажную тварь...Хитрое,изворотливое,жадное до власти и бабла,и при этом столь брехливое и беспринципное...
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