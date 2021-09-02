Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст

Президенту России Владимиру Путину удалось реализовать проект "Северный поток-2" из-за значительного влияния на немецкий бизнес и политику.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ, со ссылой на ЛБ

"Геополитический проект, который начался, потому что Путин смог бы взять к себе на работу высокопоставленных чиновников из Германии, которые продвигают российский бизнес. И немецкий бизнес стал частью этого и начал влиять на политику в Германии", - сказал он.

"Это очень плохо для Соединенных Штатов. Мы не хотели бы повышать влияние Путина на немецкую политику, особенно на фоне войны Путина против Украины, агрессии против Грузии", - добавил экс-посол.

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По мнению Джона Хербста, президент Байден принял решение об отмене санкций против "Северного потока-2" для того, чтобы улучшить отношения между США и Германией. "Это была серьезная ошибка, поскольку это позволило определенным агентам в Германии, агентам влияния действовать от имени Путина. И я думаю, что это решение Байдена было очень непопулярным среди конгрессменов, и в том числе среди демократов", - подчеркнул он.

"Но, к сожалению, сейчас они (демократы) не готовы активно выступать против этого решения. Они в этом плане отличаются от республиканцев, которые восстают против этого решения манипулировать этим вопросом в ущерб Украине", - сказал экс-посол.

В то же время Джон Хербст положительно оценил совместное заявление, согласованное Зеленским и Байденом. "Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с Конгрессом в плане работы над последующими санкциями против "Северного потока-2" со стороны Соединенных Штатов. И я надеюсь, что работа будет продолжаться именно в таком направлении", - резюмировал он.

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