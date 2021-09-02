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Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде

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Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде
Украина будет сильной и успешной страной, лидером Европы, поскольку это ее цель, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель … Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Plushka
    Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1865
  • Андрей Нешевченко
    Так. Я, как человек лично знакомый с профессором Станфордского универа, а именно с Виктором Михайловичем Арнаутовым, выходцем из Мариуполя, заявляю официально: Владимир Зеленский болен. И мне непонятна позиция Минздрава! Он настолько болен, что нуждается в изоляции, принудительной. Мне кажется, что даже тётя Лена не станет возражать, после "лидер Европы"(с).
  • Злий Грицько
    Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7089
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