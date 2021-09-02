Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в микроблоге Твиттер.

"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ІТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал он.

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