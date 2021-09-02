ЦПК: Фирма Авакова не платит в Италии кредит в 3,2 млн евро

Принадлежащая бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову итальянская компания не выплачивает кредит в 3,2 млн евро.

Об этом сообщает со ссылкой на анализ аудиторского отчета из итальянского реестра компаний общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

В феврале 2018 года компания Авакова Avitalia приобрела дом площадью более 500 кв. метров. Аваков тогда комментировал это так: "Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия".

Согласно данным аудиторского отчета 2020 года, стоимость данного дома с землей составляет 3,5 млн евро.

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Согласно аудиторскому отчету из Итальянского реестра компаний, для приобретения этой недвижимости компания, которая впоследствии стала частью фирмы Авакова, получила кредит в размере 3,2 млн евро на 10 лет.

По условиям кредита, его выплата должна была начаться 30 июня 2018 года. Каждые 6 месяцев фирма Авакова обязана вносить определенные средства для погашения. Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 выплата ни кредита, ни процентов даже не началась.

Из финансовой отчетности компании неизвестно, кто именно предоставил фирме Авакова кредит.

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"Факт непогашения такого кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром. Например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был", - считают в ЦПК.