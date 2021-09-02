Экс-глава "Приватбанка" Дубилет через суд требует, чтобы МВД убрало с сайта сообщение о его розыске

Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - сказано в сообщении.

Суд открыл производство по этому делу. Оно будет рассматриваться в упрощенном порядке без вызова участников дела проведения судебного заседании.

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

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22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

По мнению главы НАБУ Сытника, отмена ареста "болезненно ударила" по делу "Приватбанка".